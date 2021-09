Joven recibió el último sueldo de su trabajo en un balde lleno de monedas

Tras renunciar a su empleo en un reconocido bar de Dublín, la capital de Irlanda, un joven identificado como Rian Keogh, recibió su último salario en un balde lleno de monedas.

Y es que luego de más de diez días de insistirle a su empleador por el último pago que le debía, el pasado martes el hombre finalmente le dio la respuesta que el joven tanto estaba buscando: “El dinero ya está al frente de tu puerta”.

Al salir en búsqueda de lo que pensó que era un cheque con los 335 euros (aproximadamente 1 millón y medio de pesos colombianos) que le adeudaba, Keogh se llevó una no tan grata sorpresa: Su dinero estaba todo en más de mil monedas de cinco centavos dentro de un balde.

If anyone wants to know what it was like to work in alfies on south william street just know after chasing my last pay for weeks I finally got it but in a bucket of 5c coins. pic.twitter.com/otKhikIU5q

— Rian Keogh (@rianjkeogh) September 14, 2021