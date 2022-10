Hay conmoción en el barrio Caracolí de Caucasia, Antioquia, luego de conocerse que un joven intentó acabar con su vida.

Según versiones, se habría tomado decenas de pastillas de acetaminofén con la supuesta intensión de terminar con su vida. El joven fue rápidamente auxiliado y trasladado a un centro médico.

El medio de comunicación de la localidad NP Noticias, confirmó que al momento de la publicación de esta nota, el joven estaba fuera de peligro.

Horas antes del suceso, el joven hizo una publicación en las redes sociales en la que fue evidente su tristeza y deseo de terminar con su vida, escribió, «si todos supieran que he llorado por las noches que he tenido ganas de suicidarme, que me he sentado solo a platicar conmigo mismo que me he enamorado de quien no he debido que me he ahogado en mis problemas, que he fallado una y tantas veces, que a mi mente vienen recuerdos que me torturan, que mi pasado me ha dañado, que me sentido tan basura miles de veces, si todos supieran cómo me siento las cosas serían diferentes».

Lea también:

"Siento mucho dejarte sin mi hija", la emotiva carta que dejó la joven que se lanzó de un edificio en Medellín https://t.co/Bp0cNW4syI — Minuto30.com (@minuto30com) October 5, 2022

Para leer sobre otros hechos en Antioquia, clic AQUÍ.