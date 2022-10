[Video] Joven suplica la muerte por eutanasia desde una celda de la cárcel de Bello

Hay padres que hacen lo que sea por sus hijos, incluso hasta ayudarlo a morir. Hernando, sabe muy bien lo que esto significa y lo ha demostrado luego que su hijo, un joven de 23 años de edad, pidiera la eutanasia.

En los últimos meses, Hernando, ha recorrido juzgados e instalaciones de entidad defensoras de los Derechos Humanos, con una carta escrita por su hijo en el que pide que le apliquen la eutanasia.

Su joven hijo, está cumpliendo una condena por el delito de Fuga de Presos en la Cárcel ‘Bellavista’ en Bello, Antioquia. Meses antes de llegar a este sitio comenzó su pena.

En la carta, Sebastián, se sustenta en su estado de salud para clamar una muerte digna. Su afectación comenzó el 10 de octubre de 2021 cuando en medio de un procedimiento policial recibió tres impactos de bala, de los nueve que le lanzaron, cuando él, siendo un beneficiario de la domiciliaria, estaba en la calle y bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

Su espalda y cadera fueron las partes de su cuerpo afectadas, fue auxiliado y trasladado a un centro médico donde le confirmaron que ya no volvería a caminar. Pero no todo terminó allí, fue detenido y condenado a y, en medio de su actual situación asegura que prefiere morir.

«Me estoy pudriendo en vida», escribió el joven

Por las condiciones de higiene de la celda, sus heridas emporaron, tuvo que ser sometido a varios procedimientos quirúrgicos pero no mejora. «Me estoy pudriendo en vida», afirmó.

«Los demás reclusos me denigraron por los olores que esto emanaba, me robaron y fui amenazado (…) no soporto el dolor, no me puedo mover», narró.

En los últimos días le diagnosticaron Tuberculosis y esto sumado a sus dolencias lo hicieron pensar en la muerte, «la verdad me siento derrotado, ninguna entidad pública o de Derechos Humanos ha servido de ayuda en este arduo y doloroso proceso. Se que fallé y me arrepiento (…) pido que se me sea aplicada la eutanasia… deseo la muerte, pues muerto en vida ya estoy», escribió el joven en la carta.

El padre del joven, en medio de su angustia, se reunió con los demás miembros de la familia y entre todos tomaron la decisión de apoyarlo. Como un tesoro cuida la carta, la trata con tanta delicadeza, pero eso sí, se la ha dado a conocer a todas las entidades correspondientes para que ayuden a su hijo a morir, pero hasta la fecha, según él, ninguna entidad lo ha ayudado.

«Fue impactante, igual todos nos queríamos morir porque es nuestro hijo y lo queremos sin importar el concepto en que lo tenga la rama judicial, es nuestro hijo. Nos hubiera provocado también morir con él, pero es mucho más duro por ejemplo, escuchar el pregón del dolor, de la tortura, del sufrimiento; eso más tortuoso para nosotros», argumenta el amoroso padre.

Sebastián, tiene apenas 23 años de vida y un hijo de 4 años a quien extraña, pero su voluntad es terminar con el dolor físico, «me estoy pudriendo en vida», resaltó.

Desde Minuto30, nos intentamos comunicar con el penal y entidades defensoras de Derechos Humanos y solo la Personería de Bello respondió, indicaron que tienen conocimiento del caso, que lo están revisando con detenimiento y que están a la espera del criterio médico.

