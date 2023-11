Momento de terror vivió un joven cuando sujetos armados lo secuestraron dentro de su carro en la autopista Medellín-Bogotá

in

Un joven fue secuestrado por sujetos armados dentro de su carro por la autopista Medellín-Bogotá; en donde lo retuvieron por al menos una hora.

Minuto30 conoció el testimonio de un joven, quien relató los momentos de angustia que vivió cuando estaba estacionado por la Av. 33, y tres sujetos armados interrumpieron dentro de su carro.

Los hombres procedieron a intimidar al joven con un revólver, con el fin de que hiciera todo lo que le indicaran.

La víctima fue obligada a pasar hacia el asiento de atrás; mientras suplicaba por su vida.

Le taparon los ojos y le amarraron las manos; para luego propinarle golpes exigiendo las contraseñas de sus tarjetas bancarias.

“Revisaron mi celular, (me preguntaron) a quién contactar para que les diera dos millones de pesos para que no me hicieran nada”, dijo el joven que fue víctima de un ‘secuestro express’.

De acuerdo con el relato del joven, los secuestradores le indicaron que iban a dejarlo libre, y que dejarían su carro abandonado en otro lugar del Valle de Aburrá.

“Me dijeron que me bajará con la cabeza agachada y que nos los fuera a mirar. Si llegaba a voltear me pegaban un tiro”, precisó la víctima.

El joven fue guiado por una especie de barranco mientras mantenía su cabeza hacia abajo.

Cuando sintió que el carro se había alejado, corrió hasta llegar a una gasolinera en donde fue auxiliado.

“Se siente la impotencia más grande del mundo, al verse tan humillado y tan sometido por delincuentes. Ya que me decían que los disculpara, pero que estaba trabajando”.

Ahora, el joven se encuentra fuera de peligro y logró recuperar su auto.

Este caso fue denunciado ante la Fiscalía, quienes se encuentran investigando el caso para dar con los responsables del secuestro y hurto.

Más noticias de Medellín