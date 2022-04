Joven se salvó de un posible asesinato tras cita por aplicación en Medellín

En medio de las investigaciones por los recientes homicidios de población LGTBIQ+ en Medellín, se conoció el testimonio de un joven de 18 años de edad quien se salvó de un posible asesinato tras cita por aplicación.

Esto fue lo que le pasó al joven

Y es que en entrevista para Noticias Telemedellín, el joven aseguró que conoció por una aplicación a un hombre que supuestamente se llamaba ‘Carlos’ y que vivía en el sector de La Floresta. Luego quedaron en encontrarse cerca a una iglesia de Robledo, barrio en el que vive el joven.

El joven relató en el medio ya citado que el hombre con el que quedó de encontrarse, llegó al lugar acordado y lo recogió en un carro de color blanco.

Inicialmente, iban a ir a comer a un mirador ubicado en esa zona, pero aunque el joven manifestó que ya había salido antes con más personas, algo lo inquietó mientras iban en el camino.

«Él seguía subiendo, subiendo, él me decía: «estoy buscando un lugar para parquear», entonces yo era cómo: ¿por qué vas a parquear si dijiste que íbamos a ir a un mirador a comer?, no tiene coherencia, entonces ya en ese momento se empezaba como a poner a la defensiva»», dijo el joven en dicha entrevista.

Sin embargo, la situación se volvió aún más extraña cuando una patrulla que iba en dirección contraria les hizo una señal de PARE y el hombre lo que hizo fue acelerar.

En ese momento, el joven dice que se asustó aún más y pensó que le iban a hacer algo, «en ese momento ya sí me asusté, yo dije: no, me van a hacer algo, porque sí vi la intención de sacarme de la ciudad, entonces ya en ese momento me baja y ya», relató el joven.

El joven asegura que si esta patrulla no hubiera pasado por el lugar, tal vez la historia fuera diferente.

Pero, todo no acaba ahí, pues el joven descubrió en redes sociales fotografías de los presuntos asesinos de la población LGTBIQ+ y algo lo impresionó, «cuando vi la foto de uno de los sospechosos me impacté porque era bastante similar a la persona con la que salí», dijo en el medio ya citado.

El joven, incluso, describió a esta persona: «era de contextura gruesita, ni tan flaco ni tan gordo, morenito, con cachucha, más o menos barrigoncito», detalló.

Recordemos que en lo que va de este 2022 ya van seis casos de homicidios contra población LGTBIQ+ en Medellín y el alcalde, Daniel Quintero, anunció una recompensa de hasta $80 millones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

