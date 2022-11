[VIDEO] Joven se salvó por compartirle comida a ladrón segundos antes de un gran asalto

in

Con esta particular historia se demostraría una vez más que la nobleza y el actuar sin interes por querer ayudar a alguien, siempre será el camino correcto e incluso el camino de la salvación.

Una jovencita de México llamada Sofia Rosales, contó vivió esta particular situación, que según relata, pasó entre 2014 y 2016 cuando estaba en el colegio en bachillerato.

Sofía contó que al salir del colegio tenía mucha hambre y para calmarla, decidió comprar unas ‘mantecadas’ (lo que en Colombia serían unos ‘ponquesitos’).

Al montarse al bus, como este iba demasiado lleno le tocó irse de pie, pero no pudo esperar más para comerse lo que había comprado y justo al sacarlo, se subieron 3 hombres con tanto afán que hasta la empujaron. Uno de ellos quedó justo al lado y la estaba mirando mientras estaba su mantecada.

Ante la mirada curiosa del hombre, la joven pensó que se le antojaba, y muy educada, decidió ofrecerle al hombre, quien dijo que no, pero ante la insistencia de ella, terminó recibiendo uno.

La sorpresa, es que, segundos después, este mismo hombre, comenzó a gritar en el bus para pedirle a todas las personas que entregaran sus celulares, dinero y objetos de valor y en ese momento ella sintió “la traición” pero, igual se dispuso a entregarle lo que tenía.

La sorpresa fue, que cuándo llegó a ella, el ladrón no quiso recibirle sus pertenencias, diciéndole: “Tu no, tu me diste mantecada”.

