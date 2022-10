[VIDEO] Joven se empeñó en ser la representación viva de Michael Jackson y lo está logrando

Un fan de Michael Jackson, se obsesionó por parecerse al artista y hasta ahora se ha practicado unas 13 cirugías faciales para conseguir ser físicamente como el fallecido cantante.

Leo Blanco, un joven argentino, está demostrando en redes sociales que el amor por Michael Jackson es enorme, y por esto ha decidido rendirle un homenaje, asemejando su apariencia.

Como muestra de esa gran admiración, que para muchos también es tachada como una obsesión, el joven además de las cirugías para parecerse, tiene un tatuaje en su brazo con el rostro de Michael.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Blanco (@leoblanco1)

«¿Estoy loco? ¿Soy un monstruo?¿Tengo alguna enfermedad mental? ¿Me falta personalidad por imitar a otra persona? ¿ Es un chico rico que se arruina la cara con costosos procedimientos?

Bueno en general cuando me conocen en persona, terminan comprendiendo mi visión de la vida… pero con quienes no he compartido ni una charla se vuelve más complicado.

Lo que hago yo lo considero ARTE; Y trabajo para quienes disfruten de eso ; los que no lo disfrutan, e incluso les molesta mi forma de vida, mejor no mirarme»… Expresa el argentino

Para mostrar que es un verdadero fan y que de verdad pretende hacerle honor a Michael, este joven de 26 años, presenta un espectacular show que dura una hora y media, donde interpreta las ocho canciones más representativas del estadounidense, usando incluso, unas zapatillas que lo ayudan a inclinarse a 45 grados como lo hacía el artista original.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de German Avalos Billinghurst (@geabill)

También le puede interesar: