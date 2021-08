¡Qué triste! Joven de 14 años se ahogó en un lago por tratar de salvar a su amigo

Una tragedia se registró en un lago de cerca de Mill Green, en Staveley, Reino Unido, cuando un joven de 14 años de edad se lanzó al agua para intentar salvar la vida de su amigo que se estaba ahogando.

El equipo de rescate alcanzó a trasladar al joven a un centro asistencial, donde perdió la vida el pasado sábado.

«Las circunstancias iniciales informadas por la policía son que el 18 de agosto, Logan estaba nadando con dos amigos en el canal de Staveley. Uno de sus amigos se estaba ahogando y Logan y el otro amigo fueron a ayudar, pero Logan también se empezó a ahogar», dijo Peter Nieto, médico forense de Derbyshire.

Pese a que quiso salvar la vida de su amigo, finalmente, ambos perdieron la vida.

Sus familiares y amigos le rindieron un homenaje por su valentía, catalogándolo como un héroe.

«RIP, pequeño héroe. Desde que eras un muchacho, siempre has tenido un corazón de oro, Loagy. No puedo creer esto y lo que estoy escribiendo», escribió una amiga del joven de 14 años en su cuenta de Facebook.

«La vida tan horrible siempre toma a los equivocados. Descansa tranquilo Logan. Que los ángeles te lleven a casa», mencionó otro familiar.

Everything we know about tragic death of 14-year-old schoolboy after incident at Chesterfield Canal https://t.co/hrojyjznZ8

— Derbyshire Times (@D_Times) August 23, 2021