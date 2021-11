Un joven fue abandonado por su propia madre en un orfanato en Namalemba, Uganda, allí en medio de este dificil momento un hombre le dio una valiosa lección de amistad verdadera.

Un hombre de edad avanzada, se enterneció por la vida tan difícil que siendo tan pequeño ya sorteaba el niño así que decidió visitarlo todos los domingos, «no recuerdo ningún domingo en el que no viniera a visitarme. No importaba si llovía o no», dijo el joven.

Contó que el anciano recorría tres horas de camino en bicicleta para poder llegar al orfanato y visitarlo y aún así no dejó de hacerlo.

El joven creció y devolverle un poco de ese amor y apreció que él le habría brindado por tantos años.

Así que planeó cumplirle el sueño a su amigo de subir a un avión, trabajó y ahorró disciplinadamente para lograr darle ese viaje, «durante años, siempre he sentido una deuda en mi corazón por el amor que este hombre me dio. Quería darle una sorpresa. Durante el último año, he estado ahorrando dinero para que esto suceda».

Y añadió, «cuando le di la noticia. Dhabangi lloró y mi corazón se hundió».

El joven publicó orgulloso las fotos de los dos al interior de un avión y rápidamente se viralizaron.

