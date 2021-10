Joven fue rechazada en una entrevista laboral porque sonreía mucho

A través de su cuenta de LinkedIn, una joven de 26 años identificada como María Manuela Fernández, compartió un hecho sin precedentes del cual ella fue la protagonista: Fue rechazada para ocupar un cargo laboral porque sonreía mucho.

La mujer, Una analista de Recursos Humanos oriunda de Argentina, relató que: «Me postulé hace 1 mes para ser selectora en una consultora, tuve la entrevista pero me dijeron ‘preferimos seguir con otra persona’. Súper entendible, no es la primera vez que me lo dicen. Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma, esta vez realizada por otra persona”, contó la mujer en sus redes.

Después de esta experiencia, la joven recibió un correo que decía lo siguiente: “Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática”. Por esa razón no la eligieron para el puesto.

La mujer mostró la captura del correo que le enviaron, donde le aconsejaban que no se riera tanto, pues “creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro”.

Además, le indicaron que “no nos parece muy profesional una persona que se sonríe toda la entrevista» y que “a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad”.

Al respecto, María Manuela manifestó que «al principio me enojé, pero ahora me río”.

Es una consultora que estaba arrancando y buscaban selectores de personal (ya no veo sus redes, capaz la cerraron jajaja). Adjunto la publicación que hice en LinkedIn con mi descargo AJAJAAhttps://t.co/3Vjw7ZTLxT — Manu Fernández (@neeela95) October 1, 2021

Para leer más noticias de Entretenimiento, haga clic Aquí