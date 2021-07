¡El colmo! Joven recibió quimio por supuesto «tumor» y en realidad era una gasa olvidada de una cirugía

Por causa de una negligencia médica, una joven de 22 años de edad identificada como Ariadna Caballero, tuvo que ser sometida a quimioterapias por un supuesto tumor que le estaba afectando su salud. El hecho se registró en Madrid, España.

Ariadna fue diagnosticada con cáncer de linfoma de Hodgkin en su cuello uterino, por lo que fue intervenida quirúrgicamente en 2019, siendo esta todo un éxito, según informó El Mundo.

Sin embargo, tras la intervención los médicos decidieron seguir con el tratamiento de quimioterapia al notar otro bulto que le salía del cuello. Luego de someterla a varias pruebas y exámenes para eliminar este supuesto tumor, descubrieron que lo que en realidad tenía la joven era una gasa que le había quedado de su primera cirugía.

“Cuando me lo dijeron no daba crédito. Era alucinante y encima me contaron que no pasaba nada. Que el cáncer ya se había curado de sobra. Pedí explicaciones y señalaron que era culpa de la oncóloga, pero ella me ha dicho que los responsables fueron los cirujanos que me operaron”, contó la joven al medio.

A la joven le dijeron que pudo haberse evitado varias sesiones de quimioterapia, y que pudo haber adquirido una grave infección por cuenta de la gasa.

“Estoy muy indignada. Me podía haber pasado cualquier cosa. Solo quiero denunciar lo sufrido y unirme a todas las familias que han perdido a sus familiares por culpa de la presunta mala praxis del hospital”, concluyó.

Aumenta a 90 el número de muertos por el derrumbe del edificio en Miami-Dade https://t.co/sZEGsdNWkZ — Minuto30.com (@minuto30com) July 11, 2021

Lea también: Joven falleció tras realizarse un piercing en su casa con ayuda de una amiga