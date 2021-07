Una joven de 22 años recibió casi dos años de quimioterapia y radioterapia por error, luego de que los médicos creyeran que tenía un tumor maligno que era en realidad era una gasa dentro de su cuello, que había sido olvidada después de una cirugía.

Según informa el diario El Mundo, la joven fue operada en el Hospital público del Henares, en la Comunidad de Madrid, para extraerle el tumor, pero se encontraron con una sorpresa.

“Pensaban que el cáncer se había reproducido, ya que la hinchazón había crecido varios milímetros. Me disgusté mucho. Otra anestesia, otra operación, otros días de intranquilidad para toda mi familia y para mí, y encima me dijeron que tenía que darme más quimio después de lo que ya me pasó”, expresó la joven a dicho medio.

Cuando la joven ingresó a cirugía, los médicos se dieron cuenta del cuerpo extraño amarillento de cinco milímetros en realidad era una gasa que se había quedado de la cirugía anterior.

