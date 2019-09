Joven paisa iba para España y terminó muerta en México, al parecer la tenía una red de trata de personas

Una lamentable situación vive una familia bellanita tras la muerte de su joven hija en extrañas circunstancias en México.

Según han detallado los familiares de la joven para medios locales, Daniela Patiño de 22 años de edad oriunda de Bello, Antioquia, fue hallada sin vida y en avanzado estado de descomposición en un terreno baldío ubicado en Playa del Carmen, México.

La trágica historia de esta joven comenzó cuando el pasado mes de agosto un hombre le ofreció un trabajo en España. La joven llena de sueños, decidió empacar sus maletas y viajar en busca de un mejor futuro, sin embargo, nunca llegó a este país sino que terminó en México.

Su familia detalló que la joven los llamó angustiada y les manifestó donde se encontraba y que al parecer, estaba en manos de personas muy peligrosas. El padre de Daniela dijo para Teleantioquia Noticias que, al parecer, su hija acabó en una red de trata de personas:

“Yo le decía: ‘Daniela, por favor, vengase para la casa’, pero ella me dijo: ‘No pa’, me tengo que ir, son unas personas muy peligrosas, son muy peligrosas, eso es una trata de blanca, me van a matar. Vea, ahí les mando una dirección (y mandó una ubicación), si de pronto me matan, estoy en esta dirección’”, narró Elkin Patiño, papá de Daniela.

Al parecer, la joven intentó escapar de sus captores y desde entonces su familia perdió todo contacto con ella. Hasta que fue hallada sin vida.

Medios mexicanos detallaron el hallazgo del cuerpo envuelto en sábanas y en avanzado estado de descomposición, tanto, que habría sido identificada por sus tatuajes.

La familia bellanita pide ayuda al Estado Colombia para repatriar el cuerpo de Daniela y para que se haga justicia por su muerte.