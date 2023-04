[VIDEO] Joven mostró como el alma de su perrito quedó registrada en cámara, «para despedirse»

Solo las personas que han tenido mascotas saben el amor tan grande e indescriptible que ellos pueden dar y el que uno puede sentir, pues la conexión que se cree entre una persona y un animal cuando se ama, es algo que parece casi mágico, por eso, para quienes lo han vivido, es fácil creer que al momento de estos peludos partir, sí son capaz de despedirse.

Así lo mostró una jovencita en TikTok, quien en medio de lágrimas cuenta que su perrito murió y aunque ella no alcanzó a llegar para despedirlo, en las cámaras de seguridad, se pudo ver como el alma de su perrito la esperó para verla por última vez y decirle adiós.

«Mi gordito precioso, porque no me esperaste un poquito mas, mami esta destrozada por tu partida, tu hermana esta muy triste sin ti, apenas son horas pero se siente tu gran ausencia, estoy tratando de ser fuerte por tu hermana, gracias por despedirte de mi ❤️ aun no entiendo la razón de tu partida y me dejas el alma destruida, mi gordito glotón siempre estarás con nosotras️» Escribió esta jovencita en el video donde se ve el alma de su perro.

Este video ha generado cientos de reacciones positivas, en las cuales las personas afirman creen y hasta haber llorado luego de ver esto, pues saben que algo así puede ser posible, porque estos seres son mágicos y además algunos aprovecharon para también contar sus historias.

