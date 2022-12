Joven madre capturada por asesinar a puñaladas a su hija de tres años

Una madre jamaicana fue capturada en Florida (EE.UU.), acusada de matar a su hija de tres años de edad, a puñaladas.

La mujer identificada como Jellisa Amoya Baxter, de 24 años de edad, habría agredido a su propia hija la madrugada del martes 27 de diciembre en el sector North Miami Beach, donde fue detenida sin oponer resistencia.

Según el informe de arresto publicado por el Departamento de Policía de Miami Beach en Twitte, los agentes llegaron al sitio y al encontrar a la madre junto al cuerpo, esta les pidió el derecho a su llamada, porque ella misma la había “estrangulado”, pero al no lograr matarla la apuñaló “en el pecho y el cuello».

La niña tenía varias heridas profundas en el pecho, el cuello y la cara, ocasionadas al parecer con un cuchillo encontrado cerca del cuerpo.

La mujer se encuentra detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, de Miami-Dade, por el delito de asesinato en primer grado y abuso infantil agravado.

@myNMBPolice is currently investigating a homicide which occurred at 1051 NE 163 St. The victim is a young child and the suspect (mother) is in custody. The scene is still active. No PIO will be responding. Follow this account for updates. @CBSMiami @wsvn @WPLGLocal10 @nbc6

— North Miami Beach PD (@myNMBPolice) December 27, 2022