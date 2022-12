[VIDEO] Joven no puede parar el llanto mientras se lamenta por trabajar ocho horas al día

En redes sociales se hizo viral el video de un joven que trabaja para uno de los cafés más reconocidos del mundo, quien en medio de lagrimas se lamenta porque tiene que cumplir un horario de ocho horas al día.

“Estoy a punto de renunciar, no sé qué voy hacer. Casi me voy, estoy llorando en la bodega. Trabajo por 25 horas a la semana, tengo un horario de 8 horas sábados y domingos. Llevo tres horas y media en mi turno. Hay tantos clientes y tenemos cuatro personas en el piso todo el día», asegura el muchacho en la grabación.

Pero él no solo se queja por la jornada, también porque asegura que tiene mucho trabajo, que tiene que atender clientes todo el día «pidiendo ordenes listas».

El video tiene miles de like y cientos de comentarios, hay quienes manifiestan compasión por la situación del joven, pero también hay quienes repudian la queja.

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day… pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) October 30, 2022