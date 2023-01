[VIDEO] ¡Duele verlo! Joven inició gym con toda la actitud y terminó en urgencias

in

La actitud es algo primordial para iniciar el gimnasio, pero sin duda, el ejercicio es algo que no debe tomarse por diversión y que en definitiva en caso de no tener conocimiento, lo mejor es dejarse guiar o pedir ayuda para no terminar lesionado.

Como ejemplo perfecto de esto mencionado, hace pocas se hizo viral un video en TikTok, donde se le ve a un joven realizando ejercicios de brazo en una máquina, pero realizó una flexión de codo mal y terminó teniendo una delicada lesión debido al peso y a la mala posición que lo dejó en urgencias.

Este video ha sido muy comentado y la mayoría de los usuarios aprovechan para sacar chistes de la situación, pero definitivamente lo importante de esta grabación es tener conciencia a la hora de realizar ejercicio.

