Joven empresaria escapa de intento de secuestro en Perú tras dramático enfrentamiento

Una joven empresaria en Perú vivió momentos de terror cuando logró escapar de un intento de secuestro ocurrido en la madrugada del sábado 4 de enero. El incidente tuvo lugar alrededor de la 1:15 a.m. en Lima, cuando un grupo de delincuentes interceptó la buseta que transportaba a la víctima y su compañera de trabajo. La escena fue captada en video y muestra el angustioso intento de los criminales por cumplir su objetivo, mientras que la valiente joven luchaba por su vida.

En el dramático video, se ve cómo la joven empresaria, después de ser retenida dentro del vehículo, logra saltar del auto en movimiento, golpeándose la cabeza durante la caída, pero escapando rápidamente. «Tuve miedo de que me llevaran y no pudiera salir. No entendía lo que estaba pasando. Pensé que me iban a matar, así que cuando tuve la oportunidad, me lancé y corrí», relató la víctima Latina Noticias

Según su relato, los atacantes serían de nacionalidad venezolana. En el caos del ataque, una de las otras víctimas, al intentar huir en su minivan, terminó chocando contra otro vehículo, lo que complicó aún más la situación. Los delincuentes, altamente agresivos, mostraron una clara intención de secuestrar a las mujeres a toda costa.

Uno de los momentos más críticos se dio cuando uno de los agresores trató de cerrar la puerta trasera del automóvil donde tenía a la joven empresaria. Sin embargo, ella colocó su pie fuera del vehículo, impidiendo que se cerrara. Aprovechando la distracción de los secuestradores, la mujer saltó del carro en movimiento y corrió hacia su compañera, quien había quedado atrás. Ambas se reunieron y pidieron ayuda rápidamente, aunque la experiencia las dejó marcadas por el trauma.

Los delincuentes, al ver que no lograban su objetivo, abandonaron el vehículo y dispararon al aire para intentar dispersar a la multitud y escapar. Los disparos, que resonaron por toda la zona, causaron pánico entre los vecinos. Afortunadamente, las mujeres lograron salir ilesas, pero la huida de los secuestradores dejó un rastro de temor y alarma en la comunidad.

Pese a la valentía de las víctimas, las amenazas no cesan. Las mujeres han denunciado que los atacantes continúan enviando mensajes intimidatorios, lo que ha generado un ambiente de miedo en la comunidad. Ante esta situación, las autoridades han reforzado la investigación para dar con los responsables y evitar que más personas sufran ataques de esta naturaleza.

