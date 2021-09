¡Qué pena! Joven se empezó a tocar en medio de la clase virtual y se le olvidó apagar la cámara

Es viral en redes sociales el video de un joven que sin percatarse que tenía su cámara encendida en medio de la clase virtual, empezó a tocar sus partes intimas.

Al ver lo que sucedía, sus compañeros intentaron detenerlo, enviándole mensajes, pero él, muy entretenido no se dio cuenta, «Luis no, espérate no, en la cámara no Luis, Luis no. Luis la maestra”, le decía uno de sus compañeros de clase.

Como medida extrema lo llamaron para contarle que lo estaban observando por lo que él rápidamente apaga el computador.

El video que fue grabado a través de la plataforma Zoom, rápidamente se ‘regó’ por las redes sociales donde algunos de los cibernautas llegaron hasta afirmar que podría tratarse todo de un montaje como parte de una broma.

