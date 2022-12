[VIDEO] Joven desnudo se montó al techo de un carro por la 80

in

En video quedó registrado el momento en que un joven que al parecer se encontraba bajo los efectos de alcohol o drogas, se subió al techo de un vehículo, luego de ocasionar algunos daños.

Según el relato de los dueños del automóvil, el joven quien era extranjero, se desnudó sobre la 80 cerca de la glorieta de Santa Gema y parado frente al automóvil gritaba “no sé qué me pasa” e inició a golpear el carro:

“Empezó a saltar a dañarlo y a gritar incoherencias, el muchacho estaba lleno de laceraciones en el cuerpo, llagas, moretones. Se restregaba en el piso, luego lleno de sangre se montó encima del carro con una piedra a dañarlo, después se metió debajo de un alimentador del metro plus , y como si lo iba manejando un hombre le saco un machete y ahí si no le daño el carro al metro plus aprovechándose de que mi madre es mujer y le dejo vuelto mierda el carro a mi madre”, dijo el afectado.

Aunque la Policía se llevó al joven, los afectados intentan dar con él para que responda por los daños.

