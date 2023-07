VIDEO. Joven denunció que taxista en Medellín se masturbó frente a ella en plena ‘carrera’

Por medio de su cuenta de Twitter, la mujer hizo la denuncia pública. La joven conocida como Pau afirmó que tomó el taxi desde un centro comercial de Medellín pero en medio de la ‘carrera’ el conductor hizo “movimientos extraños” con su partes íntimas.

“El día de hoy tomé un taxi en el centro comercial aventura en Medellín (…) Cuando estaba en el recorrido empecé a notar que estaba haciendo movimientos extraños pero no presté mucha atención”, comenzó diciendo la chica por medio de su cuenta de Twitter.

La mujer se percató de lo que estaba pasando cuando iba llegando a su casa, “me di cuenta que se estaba MASTURBANDO. Se nota que es algo que se hace frecuente porque además del retrovisor, tiene dos espejos que apuntan hacia la parte de atrás del pasajero”, afirmó ‘Pau’ en sus redes sociales.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

Aunque muchos en redes sociales le preguntaron por qué no golpeó al sujeto o gritó, la joven aseguró que: “La verdad quedé en shock y no sabía qué hacer porque me dió miedo que me pudiera hacer algo”.

Y agregó “Así que lo único que hice fue grabar un video como prueba y salir del taxi antes de llegar a mi destino. Ya estoy haciendo el proceso para denunciarlo con la policía”.

Más noticias de Medellín