Joven denunció a un acosador sexual que le eyaculó en el pantalón cuando iba en el Transmilenio

Una joven usuaria de Transmilenio denunció a través de redes sociales que fue acosada por un sujeto que, según ella, apareció al frente suyo con una actitud sospechosa y posteriormente eyaculó en su pantalón.

Tal y como relató la víctima de este presunto acosador se le paró al frente y cuando ella reparó lo que ocurría, notó que el sujeto estaba erecto y le tomó fotografías para exponerlo y contar lo que le pasó, sin saber que sería amenazada en medio de lo ocurrido.

“Íbamos más o menos en la estación del Restrepo, cada vez me corría más tratando de que no se me acercara pero fue imposible, para ese momento mi cara de angustia era más que notoria pero nadie lo nota, tenía a dos muchachas al lado pero ellas venían muy concentradas hablando”, narró la joven.

Según la pasajera, cuando el sujeto notó que ella lo descubrió, la amenazó con un arma cortopunzante y posteriormente eyaculó encima de su pantalón, situación que denunció en redes recibiendo miles de reacciones solidarizándose con ella.

La historia llegó hasta la Secretaría de la Mujer en Bogotá y ofrecieron acompañamiento a la joven después de lo ocurrido y las autoridades buscan al presunto acosador para que responda por este caso.

Muchas gracias a todas las personas que me han enviado sus mensajes de solidaridad, a quienes por el contrario han justificado al tipo ese también les deseo lo mejor, ustedes también tienen mamá, posiblemente hermanas o alguna mujer en su familia, ojalá nunca pasen por algo así — Bacillus. (@bacillus_sc) October 19, 2019