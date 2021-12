¡Muy sádicos! Joven decapitó a su hermana con la ayuda de su mamá y se tomó una selfie con su cabeza

Un hecho sin precedentes se registró en Maharashtra, India, donde una joven de 19 años de edad fue decapitada por su hermano y su madre, quienes se tomaron una selfie con su cabeza.

Según indicaron las autoridades, los hechos sucedieron cuando la víctima identificada como Kirti Thore, descubrió que estaba en embarazo, y decidió fugarse con su novio, pues su familia no lo aprobaba por ser de un bajo estrato económico.

Fue entonces como la joven se alejó de su familia, sin embargo, un tiempo después le pidieron que volviera de vista para intentar arreglar las diferencias, a lo que ella aceptó. Fue entonces cuando su hermano, de 17 años de edad, la atacó con un cuchillo por la espalda, mientras su madre le agarraba las piernas para que no pudiera escapar.

Por su parte, el novio de Kirti, quien también estuvo invitado a la cena, intentó intervenir para ayudarla, pero fue amenazado con un cuchillo, por lo que prefirió huir del lugar.

Tras cometer el aterrador crimen, los dos decidieron tomarse una selfie con la cabeza de la joven y mostrársela a los vecinos con total naturalidad.

Luego, los asesinos de la joven y su bebé decidieron entregarse a las autoridades, y fueron condenados por el delito de asesinato por honor, según indicó el Daily Mail.

Kirti Thore, the victim, had eloped in June & had since been living with her husband. The couple recently returned to their village following which the girl’s mother contacted & visited her. She returned to her daughter’s home with her son on Sunday when the incident took place. pic.twitter.com/IqTQ8fxl1X

— NewsBytes (@NewsBytesApp) December 6, 2021