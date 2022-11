Joven que casi muere por consumo de vapeador contó su historia para generar consciencia

in

Los vapeadores o cigarrillos electrónicos se han vuelto bastante populares en esta época, especialmente entre los más jóvenes, quienes juran que esta opción es la versión mejorada y del futuro, del cigarrillo tradicional.

Sin embargo, desde hace un tiempo expertos han dejado claro que estos vapeadores al igual que los cigarrillos de tabaco hacen un gran daño a la salud y advierten a sus consumidores, quienes por lo general, hacen caso omiso y terminan siendo adictos.

Como ejemplo de ello, hace poco una joven hizo viral su historia, tras ser consumidora de este cigarrillo eléctrico y terminar afectando gravemente su salud, al bordo de casi perder la vida.

Nicole, es el nombre de la jovencita que quiso compartir su experiencia en redes, con la intención de generar conciencia en quienes aún no enferman como ella.

Este es el relato de Nicole:

“Les voy a contar porque de verdad quiero enseñar la MIERD… que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias. (Es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel)

Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vapeo o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó.

Estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita, y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape.

Son de esas cosas que dices wey no me va a pasar a mi, weeey yo no fumo tanto, YO TAMPOCO FUMABA TANTO! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!!… Escribió la joven en su cuenta de Twitter.

Creo que aquí haré más punch que en Instagram así que les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener – pic.twitter.com/3sypGrjckd — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

También le puede interesar: