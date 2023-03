Joven fue al médico por cansancio y «no parar de bostezar» y le diagnosticaron cáncer

Hace poco se conoció la historia de Ikram Gacem, una joven británica que, durante su último año de escuela, cerca al ingreso a la universidad, comenzó a notar que bostezaba todo el tiempo y se sentía sin energía, situación que la hizo acudir al médico y donde se descubrió que tenía cáncer.

Todo comenzó cuando Gacem, notó que sus niveles de cansancio eran más extremos y fuertes de lo normal, por lo que empezó a preguntarse si le estaba ocurriendo algo más, pues con tan solo 18 años dormía más de lo normal y no paraba de bostezar. Peor luego, encontró un bulto en su clavícula, siendo el detonante para consultar.

«Todos los profesores me presionaban porque, de nuevo, los exámenes. No sólo era un momento estresante para todo el mundo como estudiante, sino que yo sentía que no me ponía al día con todo y siempre iba con retraso», dijo al medio Manchester Evening News.

En su primer visita a su médico de confianza y el primer diagnóstico fue anemia, pues sus glóbulos blancos estaban por debajo del nivel adecuado.

«Hablamos del tema del cáncer dos o tres semanas antes, cuando tenía las citas y los análisis de sangre y demás, y yo me burlaba y le decía a mi madre: ‘Lo dudo, vamos, tengo 17-18 años. ¿Cáncer? No seas tonta», contó la joven.

Pero resultó siendo premonitorio. El bulto no era solo un quiste, sino un linfoma de Hodgkin, un cáncer relativamente poco frecuente que se desarrolla en el sistema linfático.

Le comunicaron que tenía un linfoma de Hodgkin, lo que consiste en un cáncer en el sistema linfático.

Esta enfermedad le fue diagnosticada en los meses más duros de la pandemia en Reino Unido durante 2020, por lo que tuvo que contarle la noticia a su familia mientras estaba en otra habitación para no contagiarse, eventualmente, de coronavirus.

«Empecé a llorar de inmediato, estaba muy asustada. Ni siquiera creo que supiera cuál era el verdadero significado. Simplemente me derrumbé. No tenía palabras», dijo a la prensa local.

En la actualidad, Ikram tiene 21 años de edad, está libre del cáncer desde hace dos años y se encuentra en la mitad de la carrera de Derecho en la universidad.

«Continué mis estudios durante mi tratamiento, que era algo que no muchas personas habrían hecho, pero el mío fue durante la pandemia, por lo que probablemente fue mucho más fácil, en general», explicó.

Hoy, su propósito de vida es incentivar a los jóvenes, principalmente a los estudiantes, a entender y escuchar su cuerpo, acudiendo a los médicos en caso de notar que algo no anda bien con su salud: «Simplemente, pensamos que estamos cansados por los exámenes, pero si es inusual, échale un vistazo», concluyó Gacem.

