Joven asistió en falda al colegio porque «hace mucho calor para usar pantalón largo»

Un joven estudiante de una escuela en Córdoba, Argentina, sorprendió a todos sus compañeros tras llegar al salón de clase vestido con una falda.

Según recogieron medios internacionales, la institución educativa IPEM N°359 Arturo Umberto Illia de Villa Carlos Paz, donde estudia el joven, le negó la petición que este realizó en varias ocasiones para poder usar short, debido que la prenda de vestir no está aprobada dentro de las reglas de la institución.

Ante esto, cansado de aguantar las altas temperaturas y el sol durante su recorrido al colegio, el adolescente optó por utilizar una falda, prenda que utilizan sus compañeras y que es aceptada por la institución.

“No me gusta vestirme así, pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la falda encima del pantalón corto para poder pasar”, expresó el joven al medio argentino TN.

Ante el hecho, la institución indagó acerca de si se trataba de un problema de identidad de género, a lo que él respondió que no. Por esta razón, se comunicaron con sus padres y junto con los maestros «trataran de darle una solución a la problemática del estudiante».

¡Murieron contentos! Siete adultos mayores fallecieron durante una orgía https://t.co/NIsAzY72gH — Minuto30.com (@minuto30com) October 30, 2021

Para leer más noticias Internacionales, haga clic Aquí