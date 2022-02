¡Qué peligro! Un hombre se le metió a la casa a una joven en Prado Centro y la apuñaló

En horas de la noche del pasado miércoles, 16 de febrero, una joven de 21 años de edad fue apuñalada dentro de su propia casa en el barrio Prado Centro de Medellín, cuando un hombre ingresó al lugar y la atacó.

Según se puedo conocer, al parecer, la joven estaba sola en la casa cuando fue atacada, empezó a pedir auxilio y su madre -que apenas llegaba- logró escucharla, se percató de la presencia de un hombre quien la habría amenazado con un cuchillo, pero huyó del lugar.

De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar y trasladaron a la joven herida a un centro asistencial. Se desconoce su estado de salud.

Las autoridades investigan los hechos para determinar las causas y responsables.

Lea también:

You are being redirected… https://t.co/a8QjSh2VA1

— Minuto30.com (@minuto30com) February 16, 2022