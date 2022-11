[VIDEO] “Me gustaría ser la última”: Otra joven fue abusada en Transporte de Bogotá. ¿Hasta cuándo?

in

En medio de lágrimas de angustia una jovencita que no reveló su edad, compartió el lamentable suceso que vivió en el SITP (Sistema de Transporte Urbano de Bogotá) al ser abusada por un hombre que al parecer, según lo que describe era un habitante de calle.

Karen Pineda, aclara que no hace este video pretendiendo hacer una denuncia, porque lastimosamente no tiene una imagen en su cabeza que la ayude a reconocer quien fue su abusador. Sino, que cuenta su historia para desahogarse y para hacer un llamado a todas las mujeres para que se cuiden y en lo posible no anden solas.

“Solo quiero decirles que por favor tengan mucho cuidado. Cuídense mucho. Si van a andar solas, por favor lleven algo con lo que se puedan defender…Yo sé que probablemente no voy a ser la última, aunque quisiera, lo que me pasó hoy, no se lo deseo a nadie. Por favor niñas cuídense mucho”

Es importante mencionar que La Secretaría de La Mujer de Bogotá, comentó el video de Karen y prometieron darle ayuda.

“Hola Nos gustaría contactarte para brindarte nuestros servicios desde la #LíneaPúrpura. ¿Nos podrías enviar tu nombre completo y número de teléfono por DM? ¡Quedamos atentas!