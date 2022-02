Fotos: Joven fue abusada por su propio padre desde que tenía 4 años y reveló impactantes señales del caso

La historia de una joven argentina que fue abusada sexualmente por su propio padre desde que tenía 4 años de edad, se hizo viral en redes sociales, pues -además- reveló impactantes señales de su caso que, según ella, nadie notó durante su infancia, ni siquiera su madre.

La joven se atrevió a compartir su historia

Y es que de acuerdo a la historia que fue publicada a través de una cuenta de Instagram, la joven fue violada por su padre biológico durante 12 años y aunque dice que en muchas ocasiones fue al pediatra «por molestias, alergias y dolores en la zona íntima, teniendo en cuenta que solo era una niña, lo único que pensaban es que no me higienizaba bien», relata.

Sin embargo, al parecer, para ese tiempo, la niña vivía un infierno en su hogar, pues en varias fotografías que fueron publicadas, se ve una menor con el que sería su padre, pero su rostro demostraría tristeza y sus posturas y expresiones corporales -aparentemente- denotarían miedo y nerviosismo.

Asimismo, se publicaron impactantes dibujos que la niña habría realizado, en donde se ven claras señales de abuso sexual. «Yo no hablaba, pero daba señales, no supieron verlas, pero forma parte de la misma desinformación», dicen en la historia.

«En una de las imágenes pueden verme disfrazada de princesa, cumplía 6 años, tenía todo a mi alrededor pero no era feliz. A Papá Noel le pedí una muñeca que hablara, la letra es de mi progenitor, no quería una bebé que llorara o repitiera palabras, quería una que HABLARA, no sabía que no existía eso, era muy niña, pero mi intención era que esa muñeca pudiera responderme cuando contaba lo que me pasaba», dice un fragmento del relato.

En cuanto a su madre, en la historia cuentan que protegía a la menor del abuso sexual cometido por extraños, sin saber que el propio padre lo haría; «me enseñó que ningún desconocido debía de tocar mi cuerpo pero nunca mencionó la palabra ‘nadie'», manifiestan en el relato.

Finalmente, la joven cuenta que en las fotos le tapa la cara a su padre porque «la justicia protege más a un abusador y a su reputación».

