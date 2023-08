«Se montaron en una nube y de ahí ya no los baja nadie»: Jota Pe Hernández sobre el sueldo de los congresistas

En el Congreso de la República recientemente se generó un debate sobre la reducción del salario de los mismos congresistas por medio de un proyecto de Ley de autoría de Jota Pe Hernández.

Esto generó controversia, especialmente por parte de la senadora Isabel Zuleta quien expuso su punto de vista y hasta comparó ese debate con el sueldo de los futbolistas, situación que se vuelve polémica.

Sobre esto que ha dando tanto de qué hablar, y que indigna en especial a su autor, quien espera que sus salarios se reduzcan para “ayudar de alguna manera más al país”, aprovechó una invitación a un diálogo con la Revista Semana, y dio su opinión de por qué para él, algunas legisladoras no se quieren reducir el sueldo, recalcando que el sueldo base de los parlamentarios es de 10 millones de pesos, lo demás son gastos de representación y primas extralaborales.

“Me genera impotencia ver cómo estos senadores creen que los colombianos son idiotas. Cómo puede decir Zuleta que la única forma de reducir los salarios es con acto legislativo. Estos señores se montaron en una nube y de ahí ya no los baja nadie. Muchos congresistas me dijeron ayer que los gastos de representación son parte de su sueldo y que no reciben viáticos. Han inventado de todo para no bajarse el sueldo”, sentenció.

Es importante recordar que la proposición radicada por el senador Hernández, con 62 votos a favor, fue aprobada esta semana para que pase a votación del articulado, que se adelantará desde el próximo martes 22 de agosto.

