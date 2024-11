“Será una noche preciosa”: José Vélez, uno de los protagonistas del Concierto ‘Plancha Fest’ este viernes 2 de agosto

El Centro de Espectáculos La Macarena será la base del túnel del tiempo que transportará a miles de asistentes a las épocas más bonitas del pasado, gracias a las baladas que sonarán en el Concierto ‘Plancha Fest 2024’.

José Vélez, el cantante de éxitos maravillosos de la música de plancha como ‘Vino Griego’, ‘A Cara o Cruz’ o ‘No, por Favor’, será uno de los protagonistas de la noche.

El artista español estuvo con Pike, en el segmento de entretenimiento de Minuto 30 y contó un poco de lo bonito que la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ le ha ofrecido en su carrera musical.

Los vieja guardia, con el Plancha Fest, podrán viajar con los hermosos poemas hechos canciones, a las épocas más bonitas de su infancia.

Los nuevos, los jóvenes, los hijos, los ‘parceros’ podrán sentir, en vivo, lo que es conectarse con ese pasado que inmortalizó canciones que ahora ellos disfrutan en sus TikTok’s.

José Vélez no dejó dudas, fue directo, su show, como el del resto de los artistas del Plancha Fest, será en vivo, con sus músicos y sintiendo de tú a tú los corazones fanáticos de la música de plancha.

Las estelares voces del Concierto ‘Plancha Fest’ de este viernes 2 de agosto

En la tarima del centro de Espectáculos La Macarena, estará José Vélez con lo mejor de su repertorio, una entrañable lista de bellas canciones que nunca pasarán de moda.

Junto a la maravillosa voz de José Vélez estarán voces maravillosas como las de Amanda Miguel, Lorenzo Santamaría, Luis Ángel, Tormenta y Silvana Di Lorenzo.

Con ellos podrán vibrar con éxitos de las baladas románticas como “Así no te amará jamás’, ‘Para que no me Olvides’, ‘Lluvia’ ‘Adiós Chico de mi Barrio’. ‘Palabras, palabras’.

La cita del inolvidable Concierto Planta Fest 2024, será este viernes 2 de agosto en el Centro de Espectáculos La Macarena.

Para vivir este inolvidable concierto ya pueden comprar sus boletos y unirse a esa celebración inolvidable.

El evento de 3ntertaiment SAS ofrece información de Boletos en el Call Center al número +57 604 5012010 o en la página web www.taquillalive.com.

