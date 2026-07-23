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    José Ramiro Oviedo desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 18 de julio

    Publicado por: Juan Manuel

    JOSE RAMIRO OVIEDO CERON
    José Ramiro Oviedo desapareció en Medellín

    Resumen: José Ramiro Oviedo Cerón, de 50 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín, Antioquia. Su identidad de género corresponde a hombre.

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    José Ramiro Oviedo Cerón, de 50 años de edad, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín, Antioquia. Su identidad de género corresponde a hombre.

    La desaparición ocurrió el 18 de julio de 2026 en Medellín, Antioquia. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición ni sobre accesorios que pudiera portar.

    Asimismo, no se registran señales particulares o características físicas adicionales que permitan facilitar su identificación. Se solicita tener en cuenta cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

    2 BOLETIN JOSE RAMIRO OVIEDO CERON

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