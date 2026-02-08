José Mogollón en Antioquia: El Rey que no olvida sus raíces ni a su pueblo

Resumen: José Mogollón disfruta hoy del fruto de muchos años de lucha, disciplina y verraquera. Totalmente empírico, aprendió solo a tocar guitarra, a cantar y a componer, y con ese talento ha logrado llenar coliseos, plazas públicas y plazas de toros

José Mogollón no llegó a Antioquia como una estrella distante. Llegó como lo que siempre ha sido: un hombre del pueblo, agradecido y con el corazón abierto. El Rey del Despecho pisa tierras antioqueñas para recorrer, saludar y agradecer personalmente a quienes, durante años, han convertido sus canciones en himnos del sentimiento popular.

Desde muy temprano, su voz empezó a sonar en las emisoras de la ciudad. No solo para promocionar su música, sino para contar su historia, saludar a los oyentes y decir “gracias”. Gracias a ese público fiel que lo ha acompañado desde El Doncello, Caquetá, hasta los grandes escenarios del país. Gracias a quienes han hecho de canciones como La Tumba del Olvido, La Enredadera, Amor a la Buena, Qué Indiferencia, La Envidia, El Doctor y Al Rojo Vivo parte de sus propias historias.

José Mogollón disfruta hoy del fruto de muchos años de lucha, disciplina y verraquera. Totalmente empírico, aprendió solo a tocar guitarra, a cantar y a componer, y con ese talento ha logrado llenar coliseos, plazas públicas y plazas de toros. Pero más allá del éxito, sigue siendo el mismo hombre humilde, sencillo y noble que se ganó el cariño de la gente desde abajo.

En Antioquia se le ve tranquilo, sonriente, agradecido. Disfruta del amor del público, del reconocimiento ganado a pulso y del éxito recorrido durante años sin perder la esencia. Su visita no es solo musical; es un encuentro con la gente, con las historias que nacieron escuchando sus canciones, con los sueños que hoy se ven reflejados en su propio camino.

El Rey del Despecho sigue dándole altura a la música popular y se convierte, una vez más, en ejemplo para los jóvenes que empiezan: que los sueños sí se cumplen cuando se caminan con trabajo, humildad y pasión.