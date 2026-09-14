José Miguel Oquendo desapareció en Medellín

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Resumen: José Miguel Oquendo Muñoz, de 28 años de edad, sexo masculino y género masculino, es un ciudadano colombiano cuya desaparición fue reportada el 23 de agosto de 2026.

José Miguel Oquendo Muñoz, de 28 años de edad, sexo masculino y género masculino, es un ciudadano colombiano cuya desaparición fue reportada el 23 de agosto de 2026.

La desaparición tuvo lugar en el sector Centro. La información disponible no especifica las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni aporta detalles adicionales sobre el último momento en que fue visto.

En cuanto a su descripción, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni sobre señales particulares que permitan facilitar su identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes