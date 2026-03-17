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    José Manuel Soto desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 14 de marzo en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    José Manuel Soto desapareció en Medellín

    Resumen: José Manuel Soto Ángel es un hombre colombiano de 25 años de edad, cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín. Al momento de su desaparición, se encontraba vestido con tenis blancos, jean azul y camiseta negra. No se registran señales particulares que faciliten su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    José Manuel Soto Ángel es un hombre colombiano de 25 años de edad, cuya desaparición fue reportada en la ciudad de Medellín. Al momento de su desaparición, se encontraba vestido con tenis blancos, jean azul y camiseta negra. No se registran señales particulares que faciliten su identificación.

    De acuerdo con la información disponible, su desaparición ocurrió el 14 de marzo de 2026. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias en las que fue visto por última vez, lo que dificulta el avance en su localización.

    Las autoridades y familiares solicitan el apoyo de la comunidad para obtener cualquier información que contribuya a encontrarlo. Cualquier dato relevante puede ser clave para dar con su paradero y garantizar su pronta aparición.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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