José Luis Palacios desapareció en el municipio de Girardota

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: José Luis Palacios Cuesta, de 29 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

José Luis Palacios Cuesta, de 29 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Como señales particulares, José Luis presenta un tatuaje en el antebrazo descrito como “unas figuras”. Además, tiene ambas orejas perforadas, características que pueden contribuir a su identificación.

La desaparición ocurrió el 24 de agosto de 2026, en el municipio de Girardota, Antioquia. Cualquier información que permita establecer su paradero o contribuir a su identificación puede ser de importancia para las autoridades y sus familiares.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes