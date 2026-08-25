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    José Luis Palacios desapareció en el municipio de Girardota

    Fue reportado como desaparecido el 24 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    JOSE LUIS PALACIOS CUESTA
    José Luis Palacios desapareció en el municipio de Girardota

    Resumen: José Luis Palacios Cuesta, de 29 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

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    José Luis Palacios Cuesta, de 29 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

    Como señales particulares, José Luis presenta un tatuaje en el antebrazo descrito como “unas figuras”. Además, tiene ambas orejas perforadas, características que pueden contribuir a su identificación.

    La desaparición ocurrió el 24 de agosto de 2026, en el municipio de Girardota, Antioquia. Cualquier información que permita establecer su paradero o contribuir a su identificación puede ser de importancia para las autoridades y sus familiares.

    1 BOLETIN JOSE LUIS PALACIOS CUESTA

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