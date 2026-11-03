Jose Luis Leon Rincon desapareció en Medellín

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Resumen: Jose Luis Leon Rincon es un joven de 28 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, se encuentra reportado como desaparecido desde el 23 de octubre de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en el barrio Rodeo, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

Jose Luis Leon Rincon, de 28 años, es de sexo masculino, identidad de género hombre y nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía camiseta tipo polo color rosa naranja y una gorra oscura.

Según la ficha de la Fiscalía, no presenta señales particulares.

El joven desapareció el 23 de octubre de 2026 en el barrio Rodeo de Medellín, Antioquia. Se solicita a la ciudadanía aportar información que ayude a ubicarlo.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el Grupo de Desaparecidos del CTI Medellín, ubicado en la carrera 64 C N. 67-300, bloque H, piso 1. Teléfono: 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825. Celular: 318 532 41 29.