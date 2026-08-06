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    José Luis Escobar desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió el 4 de agosto en el sector El Vergel, ubicado en San Antonio de Prado

    Publicado por: Juan Manuel

    JOSE LUIS ESCOBAR VALDEZ
    José Luis Escobar desapareció en Medellín

    Resumen: José Luis Escobar Valdez, de 51 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que fue reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía un jean de color gris, camiseta negra, chaqueta impermeable, tenis y gorra negra.

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    José Luis Escobar Valdez, de 51 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que fue reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía un jean de color gris, camiseta negra, chaqueta impermeable, tenis y gorra negra.

    La desaparición ocurrió el 4 de agosto de 2026 en el sector El Vergel, ubicado en San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

    Se solicita a la comunidad brindar cualquier información que pueda contribuir a su ubicación. Cualquier dato relevante puede ser de gran ayuda para las autoridades y sus familiares en la búsqueda de José Luis Escobar Valdez.

    2 BOLETIN JOSE LUIS ESCOBAR VALDEZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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