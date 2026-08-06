José Luis Escobar desapareció en Medellín

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Resumen: José Luis Escobar Valdez, de 51 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que fue reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía un jean de color gris, camiseta negra, chaqueta impermeable, tenis y gorra negra.

José Luis Escobar Valdez, de 51 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que fue reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía un jean de color gris, camiseta negra, chaqueta impermeable, tenis y gorra negra.

La desaparición ocurrió el 4 de agosto de 2026 en el sector El Vergel, ubicado en San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

Se solicita a la comunidad brindar cualquier información que pueda contribuir a su ubicación. Cualquier dato relevante puede ser de gran ayuda para las autoridades y sus familiares en la búsqueda de José Luis Escobar Valdez.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes