José José habría dejado ¡UNA SOLA HEREDERA! según su testamento

Al parecer apareció en Miami, estados Unidos, el testamento del fallecido José José, que despeja la incógnita de quién se quedará con la fortuna del “príncipe de la canción”.

Fue el presentador del programa ‘De primera mano’ Gustavo Adolfo Infante el que anunció que la única heredera que aparecería en el testamento es la viuda Sara Salazar, la mamá de Sarita, la hija menor del cantante, quien ha estado de pelea con sus dos hermanos mayores, José Joel y Marysol, desde incluso antes de que el artista mexicano falleciera.

Infante mencionó en el programa lo siguiente: “me dice que la tarde de ayer encontraron, casualmente. ¡Lotería, aquí está el testamento ya firmado por José! Y, ¿qué creen?Todo es de Sara Salazar… No lo he visto, se los aclaro, el testamento que se encontró y que todo lo que haya de José José se lo deja a su esposa.¿Cómo lo ves eso si es que llegase a ser verdad?”, le preguntó a la exrepresentante del artista, Laura Núñez, quien no dudó en dar su punto de vista.

“Tú lo dudas Gus, yo no. Estuvo allá José (en Miami), entonces pues era normal… Hay que ver de cuándo es el testamento, cuándo fue hecho, cuándo se dictó, cuándo lo firmó. Si estando aquí lo hicieron firmar, imagínate allá solito a mi señor”, declaró Laura.

Queda esperar entonces que se haga público el testamento para que se ratifique a Sara Salazar como única heredera y la respuesta de José Joel y Marysol al respecto.