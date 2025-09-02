José Iván Romero desapareció en Medellín

Resumen: José Iván Romero Ramírez, de 89 años de edad, fue reportado como desaparecido el 28 de agosto de 2025 en el Barrio Popular Uno, ubicado en la ciudad de Medellín , Antioquia.

José Iván Romero Ramírez, de 89 años de edad, fue reportado como desaparecido el 28 de agosto de 2025 en el Barrio Popular Uno, ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa de manga larga blanca con rayas azul oscuro, un pantalón azul claro y chanclas azul oscuro.

José Iván es un hombre de contextura delgada y piel trigueña. Tiene el cabello liso, corto y de color blanco. Su rostro es de forma ovalada, con nariz achatada, ojos pequeños y negros, boca grande y labios gruesos. También se destaca por llevar barba blanca, poblada, completa y corta.

