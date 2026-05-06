José Hildebrando Montes desapareció en Medellín

Resumen: Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color naranja con diseños, pantalón jean azul oscuro y tenis negros con rojo. También llevaba un morral rosado y una gorra de color verde militar, elementos que pueden ser útiles para su identificación.

José Hildebrando Montes Cardona es un hombre colombiano de 35 años, de sexo e identidad de género masculino.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color naranja con diseños, pantalón jean azul oscuro y tenis negros con rojo. También llevaba un morral rosado y una gorra de color verde militar, elementos que pueden ser útiles para su identificación.

Entre sus señales particulares se destacan un tatuaje con su nombre en el antebrazo, aretes en las orejas, una cicatriz en la frente y otra en el antebrazo, además de una mancha café clara en la misma zona. La desaparición ocurrió el 28 de abril de 2026 en Medellín, sector B. Guadalupe.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes