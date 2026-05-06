Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    José Hildebrando Montes desapareció en Medellín

    Fue rexportado como desaparecido el 28 de abril en el sector B.Guadalupe

    Publicado por: Juan Manuel

    José Hildebrando Montes desapareció en Medellín

    Resumen: Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color naranja con diseños, pantalón jean azul oscuro y tenis negros con rojo. También llevaba un morral rosado y una gorra de color verde militar, elementos que pueden ser útiles para su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    José Hildebrando Montes Cardona es un hombre colombiano de 35 años, de sexo e identidad de género masculino.

    Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color naranja con diseños, pantalón jean azul oscuro y tenis negros con rojo. También llevaba un morral rosado y una gorra de color verde militar, elementos que pueden ser útiles para su identificación.

    Entre sus señales particulares se destacan un tatuaje con su nombre en el antebrazo, aretes en las orejas, una cicatriz en la frente y otra en el antebrazo, además de una mancha café clara en la misma zona. La desaparición ocurrió el 28 de abril de 2026 en Medellín, sector B. Guadalupe.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.