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    José Enrique Bidot desapareció en Itagüí

    Fue reportado como desaparecido el 19 de marzo en el sector La Chimenea, en Itagüí

    Publicado por: Juan Manuel

    José Enrique Bidot desapareció en Itagüí

    Resumen: José Enrique Bidot Rivera es un hombre de 52 años, de nacionalidad puertorriqueña, identificado como masculino. Presenta varias señas particulares, entre ellas tatuajes en ambos brazos y en parte de la rodilla, lo que puede facilitar su reconocimiento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    José Enrique Bidot Rivera es un hombre de 52 años, de nacionalidad puertorriqueña, identificado como masculino. Presenta varias señas particulares, entre ellas tatuajes en ambos brazos y en parte de la rodilla, lo que puede facilitar su reconocimiento.

    Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca, pantaloneta azul y tenis de colores amarillo y azul marca Fila. Estos detalles son importantes para su identificación por parte de cualquier persona que pueda haberlo visto recientemente.

    Fue reportado como desaparecido el 19 de marzo de 2026 en el sector La Chimenea, en Itagüí. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades o a los números de contacto indicados.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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