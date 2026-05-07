José Emmanuel Tobón desapareció en Caldas

Resumen: José Emmanuel Tobón Villa, hombre colombiano de 58 años, fue reportado como desaparecido el 3 de mayo de 2026 en el municipio de Caldas . Al momento de su desaparición vestía una camiseta azul clara y una sudadera oscura. No se reportaron señales particulares o características distintivas adicionales.

José Emmanuel Tobón Villa, hombre colombiano de 58 años, fue reportado como desaparecido el 3 de mayo de 2026 en el municipio de Caldas. Al momento de su desaparición vestía una camiseta azul clara y una sudadera oscura. No se reportaron señales particulares o características distintivas adicionales.

La información suministrada indica que José Emmanuel Tobón Villa es de nacionalidad colombiana y se identifica como hombre. Las autoridades y familiares han difundido los detalles básicos de su descripción física y vestimenta con el fin de facilitar su identificación y ubicación.

Se solicita a la comunidad cualquier información que pueda contribuir a encontrar su paradero. Debido a la ausencia de señales particulares registradas, la descripción de la ropa que llevaba el día de la desaparición es uno de los principales elementos para ayudar en su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes