José Dairo Giraldo desapareció en Medellín

Resumen: José Dairo Giraldo Henao, de 44 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 12 de septiembre de 2026 en el barrio Guayabal.
José Dairo Giraldo Henao, de 44 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 12 de septiembre de 2026 en el barrio Guayabal.
Al momento de su desaparición vestía jean azul, tenis grises y camiseta negra con estampado Off-White.
Como señales particulares, presenta prótesis en la pierna izquierda, cicatrices en la pierna derecha y tatuajes con el nombre “Luciana” en el antebrazo derecho y otro en el hombro izquierdo.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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