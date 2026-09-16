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    José Dairo Giraldo desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 12 de septiembre en el barrio Guayabal

    Publicado por: Juan Manuel

    JOSE DAIRO GIRALDO HENAO
    José Dairo Giraldo desapareció en Medellín

    Resumen: José Dairo Giraldo Henao, de 44 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 12 de septiembre de 2026 en el barrio Guayabal.

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    José Dairo Giraldo Henao, de 44 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 12 de septiembre de 2026 en el barrio Guayabal.

    Al momento de su desaparición vestía jean azul, tenis grises y camiseta negra con estampado Off-White.

    Como señales particulares, presenta prótesis en la pierna izquierda, cicatrices en la pierna derecha y tatuajes con el nombre “Luciana” en el antebrazo derecho y otro en el hombro izquierdo.

    2 BOLETIN JOSE DAIRO GIRALDO HENAO

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