José Arturo Aristizábal desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: José Arturo Aristizábal Zuluaga, de 64 años, desapareció el 2 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín, Antioquia , específicamente en el barrio Rosales.

José Arturo Aristizábal Zuluaga, de 64 años, desapareció el 2 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Rosales.

En el momento de la desaparición no se tiene claridad sobre las prendas de vestir que llevaba puestas.

Entre sus señales particulares destacan un nódulo visible en la frente, piel blanca y cabello, barba y bigote entrecano. José Arturo mide aproximadamente 1.61 metros y tiene una contextura delgada.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes