José Arturo Aristizábal desapareció en Medellín

José Arturo Aristizábal Zuluaga, de 64 años, desapareció el 2 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Rosales.
En el momento de la desaparición no se tiene claridad sobre las prendas de vestir que llevaba puestas.
Entre sus señales particulares destacan un nódulo visible en la frente, piel blanca y cabello, barba y bigote entrecano. José Arturo mide aproximadamente 1.61 metros y tiene una contextura delgada.