José Alejandro López desapareció en Bello

Resumen: José Alejandro López Cardona, de 17 años de edad, sexo masculino, identidad de género hombre y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 12 de agosto de 2026.
José Alejandro López Cardona, de 17 años de edad, sexo masculino, identidad de género hombre y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 12 de agosto de 2026.
La desaparición se registró en el sector del barrio Pérez, en Bello, Antioquia. Al momento de su desaparición, José Alejandro vestía un buzo color beige, pantalón tipo cargo color beige y tenis marca Nike For Ban de color blanco.
Se solicita a la comunidad estar atenta a cualquier información que permita establecer su ubicación y contribuir a su pronta localización. Cualquier dato relevante sobre su paradero puede ser de gran importancia para apoyar las labores de búsqueda.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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