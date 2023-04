in

En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, este sábado 29 de abril se llevará a cabo la Jornada Nacional de Vacunación, con la que se espera inmunizar a 4.829 menores de 0 a 5 años, en articulación con las IPS vacunadoras.

En esta actividad se inmunizará, de manera gratuita, a todos los niños entre 0 y 5 años, niñas de 9 a 17 y mujeres de 10 a 49 años. También se contará con vacuna Pfizer contra covid-19 para menores de 17 años y gestantes, y Sinovac para el resto de la población.

“Recordamos la importancia de la vacunación, porque nos permite prevenir muchísimas enfermedades, lo que indica que le apuntamos a gestión del riesgo. Recordamos que el 29 de abril es muy importante la presencia y la asistencia masiva a cada uno de los puntos dispuestos para la aplicación del biológico”, dijo la secretaria (e) de Salud, Mayelis de La Rosa Madrid.

Una de las principales actividades que adelantará el programa Medellín Me Cuida Salud será la presencia en 14 puntos, incluidos parques, instituciones y vacunación casa a casa. La programación está disponible en https://bit.ly/40GgdNb.

Entre enero y marzo de este año, Medellín aplicó 77.714 vacunas a niños entre 0 y 5 años. Al finalizar abril se buscará que otros 23.128 menores de seis años se protejan contra enfermedades potencialmente mortales como la difteria o el cáncer de hígado por hepatitis B.

En lo que va de 2023, Medellín cumplió con el 87.72 % de cobertura en la vacuna pentavalente y el 90.14 % en el biológico contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) para niños de 1 año, dos de las más importantes y completas.

El llamado es para que todos los cuidadores lleven a los niños a los puntos dispuestos para la vacunación y así alcanzar el 95 % de coberturas en todos los biológicos, lo que indicaría que la ciudad está protegida en caso de algún brote en otras partes del país o el continente.

“Me encontré al personal de la Alcaldía de Medellín, a los vacunadores, me contaron sobre la campaña que estaban llevando a cabo, me pareció muy importante, me acompañaron a mi hogar y todo mi grupo familiar accedió al programa. Mi experiencia fue muy agradable. Fueron muy atentos, nos explicaron muy bien todo y califico la experiencia como excelente”, explicó Johana Jaramillo, beneficiaria de las jornadas.

Por ahora, la red vacunadora contará con 21 de los 22 biológicos que componen el esquema PAI. Se espera que el Ministerio de Salud y Protección Social le confirme al Distrito si contará con dosis de Influenza cepa sur 2023, lo común es que esta vacuna llegue al país anualmente entre abril y junio.

El llamado es para que todas las personas, incluso los cuidadores estén atentos y dispuestos a participar en la jornada, proporcionar el carné de vacunas, proteger a los más pequeños para asegurar el bienestar de todos. ¡Cada vacuna cuenta!

