FOTOS: ¿Ya votó? Así va la jornada electoral de este domingo en Medellín

Este domingo 13 de marzo no se han presentado problemas de orden público en Medellín relacionados con la jornada electoral para elegir a congresistas y a los candidatos presidenciales por las coaliciones.

Las mesas de votación están habilitadas desde las 8:00 a.m. y a más de seis horas desde su apertura, no se registran alteraciones y conflictos de gran alcance. No obstante, sí ha habido discusiones entre funcionarios o testigos y ciudadanos.

Además, inconvenientes como que la página web de la Registraduría se haya caído y que en algunas personas hayan llegado a su puesto de votación y su cédula no apareciera registrada, han entorpecido el proceso.

En el mismo sentido, hay denuncias acerca de ciudadanos que han querido ejercer su derecho, pero se han encontrado con que en el sistema aparece que ya votaron. En Minuto30 también nos han informado que hay presuntos compradores de voto a las afueras de donde se está sufragando.

Cabe recordar que la jornada electoral va hasta las 4:00 p.m., hora en la que se cierran las mesas de votación.

