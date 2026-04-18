¡Jornada dorada! Colombia brilla en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Con cuatro medallas de oro, el tiro con arco colombiano firmó una de las actuaciones más destacadas del país en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Foto: COC

Resumen: Con actuaciones estelares que reafirmaron el talento nacional en diversas disciplinas, el país se coronó campeón absoluto en tiro con arco, logró un contundente 1-2 en el ciclismo de ruta femenino y sumó valiosos metales en boxeo, natación, gimnasia y fútbol

Minuto30.com .- La delegación colombiana firmó una jornada de alto impacto en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se llevan a cabo del 12 al 25 de abril.

Con actuaciones estelares que reafirmaron el talento nacional en diversas disciplinas, el país se coronó campeón absoluto en tiro con arco, logró un contundente 1-2 en el ciclismo de ruta femenino y sumó valiosos metales en boxeo, natación, gimnasia y fútbol.

Dominio absoluto con el arco y las flechas

El resultado más sobresaliente del día fue protagonizado por los arqueros colombianos, quienes se consagraron campeones indiscutibles de este deporte. El equipo cerró su brillante participación con un total de cuatro medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce, demostrando una inmensa solidez tanto en la modalidad de arco recurvo como en compuesto.

Las bielas femeninas y el poder en el ring

El ciclismo de ruta femenino entregó otra de las grandes alegrías de la jornada con una actuación contundente. Estefanía Castillo se adjudicó la medalla de oro, cruzando la meta por delante de su compatriota Valeria Vargas, quien se quedó con la plata para sellar un espectacular 1-2 tricolor. En la rama masculina, Óscar Restrepo tuvo una destacada participación finalizando en el cuarto lugar.

Por su parte, los pugilistas colombianos dejaron todo en el ring y cerraron su participación aportando cinco medallas al país, lideradas por el imponente oro conseguido por Stiven Galvis en la categoría de los 65 kg.

A estos triunfos se sumaron importantes medallas en gimnasia artística, natación y el merecido bronce de la Selección Colombia Femenina de Fútbol, que logró imponerse ante el anfitrión Panamá en el duelo por el tercer puesto.

Resumen del medallero colombiano de la jornada

A continuación, el detalle de las preseas obtenidas por nuestros atletas:

🥇 Medallas de Oro

Tiro con arco: Equipo compuesto femenino (Julieta Tobón y Karina Arango).

Tiro con arco: Equipo compuesto mixto (Karina Arango y Jerónimo Agudelo).

Tiro con arco: Equipo recurvo femenino (Juana Cardona y Salomé Duque).

Tiro con arco: Individual compuesto masculino (Juan González).

Ciclismo de ruta: Estefanía Castillo (Ruta femenina).

Boxeo: Stiven Galvis (65 kg masculino).

🥈 Medallas de Plata

Tiro con arco: Equipo compuesto masculino (Juan González y Jerónimo Agudelo).

Tiro con arco: Individual compuesto masculino (Jerónimo Agudelo).

Ciclismo de ruta: Valeria Vargas (Ruta femenina).

Boxeo: Luis Yatt (70 kg masculino).

Gimnasia artística: Matías Ramos (Caballo con arzones).

🥉 Medallas de Bronce

Tiro con arco: Karina Arango (Individual compuesto femenino).

Tiro con arco: Juana Cardona (Individual recurvo femenino).

Tiro con arco: Nicolás Gómez (Individual recurvo masculino).

Boxeo: Evelyn Trejos (54 kg femenino).

Boxeo: Alixon Rivera (57 kg femenino).

Boxeo: Izzon Galea (55 kg masculino).

Gimnasia artística: Maximiliano Salcedo (Caballo con arzones).

Gimnasia artística: Maximiliano Salcedo (Barra fija).

Gimnasia artística: Matías Ramos (Barra fija).

Natación: Matías Ramírez (200 m espalda masculino).

Natación: Equipo relevo 4×100 libre femenino.

Fútbol: Selección Colombia (Torneo femenino).

Colombia marcha cuarto en el tabla de medallería con 10 oros, 10 medallas de plata y 23 de bronce, en el torneo sudamericano que es liderado por Brasil con 35 oros; le sigue Argentina con 20 meallas de oro y Venezuela con 15.

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