Jornada de bienestar y descanso para 5 mil cuidadoras en Medellín

Resumen: Alcaldía de Medellín reconoció a 5.000 cuidadoras (madres comunitarias, FAMI y cuidadoras no remuneradas) con una jornada de bienestar, talleres y descanso en el Parque Norte.

En un gesto que subraya la importancia de la labor social y el cuidado no remunerado, la Alcaldía de Medellín rindió un emotivo reconocimiento a más de 5.000 mujeres que dedican su vida a cuidar de la niñez, personas con discapacidad y adultos mayores.

La masiva jornada de bienestar y descanso se llevó a cabo este jueves, 16 de octubre, en el Parque Comfama Las Ballenitas, con extensión a espacios de esparcimiento en el Parque Norte.

El evento congregó por primera vez a madres comunitarias, FAMI, sustitutas del ICBF y mujeres que realizan el crucial trabajo de cuidado no pago, brindándoles un día diseñado exclusivamente para su disfrute y autocuidado.

La programación incluyó una variedad de talleres enfocados en el bienestar integral: desde educación financiera, para fortalecer su autonomía económica, hasta sesiones prácticas de alimentación saludable y económica, sueño reparador y yoga, buscando promover su salud física, mental y emocional.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, resaltó la magnitud y la novedad de esta iniciativa distrital.

“Por primera vez en la historia estamos haciendo este reconocimiento no solo a las madres tradicionales, sino a las cuidadoras de personas con discapacidad, niñas y niños, y personas mayores. Son más de 5.000 mujeres que tienen un día de respiro, para que se conecten consigo mismas, con otras mujeres y de esa manera seguir avanzando en nuestro sistema de cuidado en Medellín”, afirmó Molina.

Las asistentes pudieron disfrutar de espacios libres, actividades culturales y zonas verdes, reafirmando el derecho fundamental de las cuidadoras a tener tiempo propio y descanso.

La actividad, coordinada anualmente con el ICBF, Buen Comienzo, Inder y las Secretarías de Cultura y Educación, refuerza el compromiso de la Administración Distrital con la dignificación de esta labor esencial. Con esta jornada, la Alcaldía busca no solo agradecer, sino construir activamente una ciudad que abraza y cuida a quienes sostienen la red social del cuidado.

